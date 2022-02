Rússia e Ucrânia: relembre a Questão da Crimeia

Questão da Crimeia: conflito entre Rússia e Ucrânia

Todos estamos assistindo os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia que estão acontecendo nesse exato momento.

Porém, você deve saber que esse não é o primeiro momento em que a Rússia invade a Ucrânia: e esse aspecto pode justamente ser abordado por questões de atualidades de vestibulares e da prova do ENEM.

Assim, para que você relembre os principais aspectos da Questão da Crimeia, o artigo de hoje trouxe um breve resumo sobre o tema. Confira!

Questão da Crimeia: definição

A “Questão da Crimeia” é um problema geopolítico que envolve a Rússia e a Ucrânia. Dentro desse último país, podemos destacar a região da Crimeia, que hoje pertence aos russos.

Questão da Crimeia: principais aspectos

A Crimeia era uma província localizada no sul da Ucrânia. Porém, os russos exerciam, ao mesmo tempo, uma forte influência sobre a região, o que gerava grandes tensões entre os povos que habitavam na região e as duas nações.

Questão da Crimeia: as ambições russas

A Rússia possuía um forte interesse pela região devido à posição geográfica da Crimeia, que permitia aos russos o acesso direto ao único porto de águas quentes da região.

Ainda, a região também é muito importante do ponto de vista da produção agrícola, o que também poderia gerar benefícios para a Rússia, caso a região fosse anexada pelo país.

Questão da Crimeia: os conflitos

As disputas tiveram início em 2010, quando a Rússia instalou uma base militar no sul da Crimeia após firmar um acordo que afirmava que a base deveria ser mantida até 2042. Por meio desse acordo, o governo da Ucrânia receberia mais de 40 bilhões de dólares em gás natural como parte beneficiada dos termos assinados, apesar de concordar em perder boa parte da capacidade de liderança sobre a região.

Após uma série de consequências e desdobramentos políticos na Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin decidiu enviar tropas para ocupar bases militares na região, consolidando a anexação do país aos territórios russos no ano de 2014. A Crimeia permanece parte da Rússia até os dias atuais e especialistas indicam que o caminho percorrido por Putin no ano de 2022 poderia ter os mesmos resultados observados na Questão da Crimeia.