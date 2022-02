Rússia invade segunda maior cidade da Ucrânia

A Rússia invadiu neste domingo (27) a segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, e iniciou uma batalha nas ruas após uma noite de combates. Em paralelo aos ataques russos, que chegaram ao quarto dia, o Ocidente anunciou o início da desconexão de alguns bancos russos do sistema internacional de transferências financeiras.

Desde a noite de sábado (26), Kharkiv registrou movimento de blindados, tanques e obuseiros autotransportados pela fronteira na região de Belgorod, prenunciando um cerco e invasão. Um gasoduto na região foi explodido, mas não há ainda uma avaliação do impacto do ataque.

De acordo com o porta-voz russo, Dmitri Peskov, o país pronto para iniciar as negociações. No entanto, o presidente ucraniano Volodimir Zelenski rejeita a iniciativa, porque presume Moscou quer é uma rendição.