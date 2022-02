Sabor e praticidade: veja receita de costelinha suína agridoce na air fryer

Foto: equipe Irina Cordeiro

Bendito seja o inventor da air fryer, não é mesmo? Essa fritadeira sem óleo é conhecida pela possibilidade de preparar pratos mais saudáveis e em menor tempo. Por falar nisso, veja abaixo a receita de uma costelinha suína agridoce na air fryer, disponibilizada pela sadia.



Ingredientes:

1 costelinha suína

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

5 colheres de sopa de ketchup

4 colheres de sopa de melado de cana

1 colher de sopa de páprica picante

Cominho a gosto

1 pedaço pequeno de gengibre ralado

4 dentes de alho

1 limão espremido

4 batatas-inglesas

Tomilho a gosto

Alecrim a gosto

Modo de preparo:

Corte a costelinha pela metade, entre os ossos. Tire a membrana que liga os ossos da costelinha suína com as mãos e tempere com sal e pimenta do reino. Embrulhe a costelinha em papel-alumínio e leve a carne à air fryer a 180 graus Celsius por 20 a 30 minutos.

Enquanto isso, parta para o molho. Em um recipiente, misture ketchup, melado de cana, páprica picante, cominho, gengibre, alho e limão espremido.

Retire a costelinha espalhe o molho. Em seguida, corte as batatas em quatro parte e as coloque no air fryer.

Tempere com sal e pimenta-do-reino, adicione alecrim e tomilho e, por cima, coloque a costelinha sem papel-alumínio. Espalhe o resto do molho na costelinha

Por fim, programe a air fryer para 180 graus Celsius por 15 a 20 minutos. Bom apetite!

