SAC Móvel inicia atendimento em Jiquiriçá a partir desta quinta (3)

O SAC Móvel inicia, nesta quinta (3), o atendimento na cidade de Jiquiriçá, que fica localizada a 240 km de Salvador. De acordo com informações do Governo do Estado, os serviços disponíveis são RG, CPF, Antecedentes Criminais e Ouvidoria Geral do Estado (OGE).

A ação no município ainda é em atenção às famílias atingidas pelas fortes chuvas no final do ano de 2021. O SAC Móvel está no Extremo Sul baiano desde o dia 17 de dezembro. Durante o período, já atendeu às populações de Itamaraju, Medeiros Neto, Prado, Itambé, Ubaíra e Dário Meira, contabilizando mais de 10,5 mil atendimentos. As outras duas carretas estão nas cidades de Vereda e Jucuruçu.