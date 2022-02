SAC Móvel promove atendimento exclusivo a crianças em Jiquiriçá e Dário Meira

O SAC Móvel estará no Extremo Sul Baiano e prestará atendimento exclusivo as crianças de até 10 anos que sejam moradoras de Jiquiriça e Diário Meira, no próximo sábado (12) a partir das 8h. No local será possível fazer a emissão dos documentos de RG e CPF por ordem de chegada.

Com um ambiente lúdico e preparado para o público infantil, as Praças Dom Florêncio e Jose Dantas Farias farão atendimentos durante o mês de fevereiro. Para solicitar a emissão dos documentos é necessário ter em mãos a Certidão de Nascimento original da criança.

Em Jiquiriçá os mutirões acontecerão do dia 3 a 12 de fevereiro; já em Dário Meira o SAC fica disponível desta terça-feira (08) até o dia 17 de fevereiro. Os próximos destinos das unidades móveis são as cidades de Ibirataia e Ibicaraí.