Saiba como ativar o seu PIS para receber até R$1.212 na Carteira de Trabalho Digital

A Carteira de Trabalho Digital é uma versão criada para facilitar a vida dos trabalhadores que exercem atividade em regime CLT. Por meio dela, o trabalhador consegue ter acesso a informações importantes, como a contribuição anual do PIS, entre outras.

Veja também: PIS/Pasep 2020: Calendário começa em fevereiro; veja quem pode

Como ter acesso ao PIS na Carteira Digital?

Os trabalhadores podem contar com a Carteira de Trabalho Digital desde 2019. Basta baixar o aplicativo, disponível gratuitamente para Android e iOS. Ao instalar a plataforma no dispositivo será necessário criar uma conta autenticada no site do Governo Federal.

Com a suspensão do abono salarial PIS/Pasep no ano passado, os trabalhadores estão ansiosos para receber o benefício em 2022. Através da Carteira Digital é possível consulta-lo, basta informar o CPF para ter acesso às informações do Programa de Integração Social (PIS).

Na prática, o trabalhador deve acessar o aplicativo Carteira Digital e selecionar a aba “Benefícios”. Depois disso, será necessário clicar na opção “Abono Salarial”. Desta forma, o empregado consegue verificar o seu direito ao benefício. Além disso, é possível conferir o valor e data de pagamento do abono.

O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal, e tem valor máximo equivalente a um salário mínimo. O pagamento será liberado a partir do dia 8 de fevereiro e é referente ao ano-base 2020. Para ter direito é preciso ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano em questão.

Confira a tabela de valores do PIS

A quantia concedida é proporcional aos meses trabalhados:

Meses trabalhados Valor 1 R$ 101,00 2 R$ 202,00 3 R$ 303,00 4 R$ 404,00 5 R$ 505,00 6 R$ 606,00 7 R$ 707,00 8 R$ 808,00 9 R$ 909,00 10 R$ 1.010,00 11 R$ 1.111,00 12 R$ 1.212,00

Calendário dos abonos

PIS

Nascidos em Saque liberado dia Podem sacar até o dia Janeiro 08/02/2022 29/12/2022 Fevereiro 10/02/2022 29/12/2022 Março 15/02/2022 29/12/2022 Abril 17/02/2022 29/12/2022 Maio 22/02/2022 29/12/2022 Junho 24/02/2022 29/12/2022 Julho 15/03/2022 29/12/2022 Agosto 17/03/2022 29/12/2022 Setembro 22/03/2022 29/12/2022 Outubro 24/03/2022 29/12/2022 Novembro 29/03/2022 29/12/2022 Dezembro 31/03/2022 29/12/2022

Pasep

Final da inscrição Saque liberado dia Podem sacar até o dia 0 15/02/2022 29/12/2022 1 15/02/2022 29/12/2022 2 17/02/2022 29/12/2022 3 17/02/2022 29/12/2022 4 22/02/2022 29/12/2022 5 24/02/2022 29/12/2022 6 15/03/2022 29/12/2022 7 17/03/2022 29/12/2022 8 22/03/2022 29/12/2022 9 24/03/2022 29/12/2022

Como consultar o PIS/Pasep pelo Caixa Tem

O procedimento é bem simples, basta:

Baixar ou atualizar o aplicativo da Caixa Tem, disponível para Android e iOS; Inserir o CPF e senha para ter acesso aos serviços. Se for o primeiro acesso, será preciso se cadastrar; Clicar em “Não sou um robô” e continuar; No menu do aplicativo, será preciso tocar em “Abono Salarial”. Na aba é possível consultar valores e movimentar saldos existentes no aplicativo.

Quem pode sacar o abono salarial?

O trabalhador precisa se encaixar nos seguintes requisitos para receber o benefício:

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano de referência;

Ter recebido, no máximo, dois salários mínimos por mês, em média;

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

há pelo menos cinco anos; Estar com os dados informados corretamente pelo empregador a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Governo Federal. Para verificar se tem direito ao saque, acesse o site do governo ou a Carteira de Trabalho Digital. Outra maneira é através da central de atendimento Alô Trabalhador, pelo telefone 158.