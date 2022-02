Saiba como consultar dinheiro esquecido do Banco Central: veja se você tem uma grainha a receber

Após as notícias do Banco Central de que algumas pessoas possuem quantias retidas em instituições financeiras, várias pessoas ficaram curiosas sobre a possibilidade de receber uma graninha a mais. Neste domingo (13) você vai saber, através do Notícias Concursos, se tem direito a alguma quantia. Saiba como consultar se você tem algum dinheiro esquecido em bancos.

O que é o tal do dinheiro esquecido?

Através do SRV (Sistema de Valores a Receber) você pode saber se é um dos felizardos que serão agraciados com alguma quantia. O Banco Central disponibilizou a notícia e as pessoas agora querem saber se terão condições de receber. Por isso, é importante aprender a consultar se tem direito ao dinheiro esquecido.

O SVR nada mais é que uma ferramenta do Banco Central que mostra tanto a pessoas físicas quanto jurídicas se há algum valor retido em qualquer instituição financeira. Após a divulgação de que há milhões de reais disponíveis para serem resgatados, o site da instituição caiu devido ao grande volume de acessos. Isso é preocupante, pois mostra que a realidade econômica do país não está vivendo os melhores momentos.

A possibilidade de receber uma graninha inesperada, deu aos brasileiros uma esperança de salvar as contas do mês sem precisar trabalhar muito para isso. O que, no momento atual, é um alívio para o bolso de muita gente. Essas quantias advêm de contas encerradas com algum valor restante, tarifas cobradas pelos bancos indevidamente, etc.

Passo a passo

Para você saber se tem direito a alguma quantia, deve acessar o site do Banco Central na seção “Minha vida Financeira” e, em seguida, “Valores a receber”. Posteriormente, vá até a opção “Iniciar consulta” e coloque seu CPF. Com essa consulta, você terá acesso a tudo que esteja em seu nome independentemente de você ter conta atual no banco em questão.

Se tenha alguma quantia a receber deverá ter conta no “Registrato” para saber exatamente o valor e de qual instituição ele provém. É importante destacar que é necessário cadastro no site do Banco Central para poder realizar a consulta.

A instituição também alerta sobre os possíveis golpes que essa notícia tem causado. Vale ressaltar a necessidade de ficar atento, pois nenhuma instituição irá entrar em contato a respeito desse, e a consulta é feita somente no portal do Banco Central conforme descrevemos acima.

Agora que você sabe como consultar se tem direito ao dinheiro esquecido, fique atento aos prazos e evite cair em golpes. Se realmente tiver valores a receber, confira maiores detalhes sobre como resgatá-los tão logo o Banco do Brasil liberar as informações.

