Saiba como o paredão desta semana será formado

A dinâmica de formação do paredão desta semana promete no Big Brother Brasil 22. Logo após a prova do líder desta quinta-feira (3), o brother que ganhá-la já terá de movimentar o jogo. Confira abaixo um resumo.

O líder escolherá quatro jogadores que terão de encarar cada um uma consequência, definida por sorteio. As consequências são:

– Ir direto para o paredão;

-Ir para o vip;

-Ir para a Xepa;

-Ganhar imunidade.

Prova do anjo:

Será um superanjo: o ganhador será autoimune e terá o direito de imunizar outra pessoa.

O primeiro a deixar a prova irá direto para o monstro.

Formação de paredão:

Já terá um emparedado pela consequência da prova do líder. O anjo imuniza uma pessoa e o líder indica outra.

Haverá um sorteio para definir os votos da casa. Os primeiros oito sorteados votam em aberto e indicam outra pessoa. Os nove votos do confessionário definirão o quarto emparedado.