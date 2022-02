Saiba como o paredão deste domingo (13) foi formado

Com a chegada de novos integrantes, a formação do paredão deste domingo (13) foi de Fogo no Parquinho. Primeiramente, os anjos Scooby e Paulo André imunizaram Douglas e optaram por dar a imunidade para Douglas e o surfista cedeu a imunidade para o atleta. A líder Jade indicou Arthur.



Votos no confessionário:

Arthur votou em Lais

Tiago votou em Natália

Paulo André votou em Linn da Quebrada

Douglas votou e Lais

Scooby votou em Linn da Quebrada

Bárbara votou em Lucas

Lais votou em Natália

Lucas votou em Tiago

Bruuna votou em Natália

Eli votou em natália

Vyni votou em Natália

Eslovênia votou em Natália

Natália votou em Lais

Jessi votou em Scooby

Linn votou em Scooby

Larissa e Gustavo, da Casa de Vidro, votaram de maneira aberta em Brunna.

O dedo duro pediu que Bárbara, Douglas, Vyni e Paulo revelassem os votos.

Mais votada pela casa, Natália puxou Lais para o paredão. Já Arthur puxou Bárbara.

Bárbara, Lais e Natália disputam o bate e volta.