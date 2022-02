Saiba como solicitar o cartão de crédito sem anuidades

O PicPay garante aos seus clientes um cartão exclusivo, o PicPay Card, podendo ser utilizado nas funções débito e crédito. O cartão é emitido pelo Banco Original S.A. (CNPJ nº 92.894.922/0001-08) e assim como outras instituições financeiras, para conseguir limite no crédito é preciso aguardar uma análise.

Vale destacar que o PicPay cobra uma taxa de R$ 4,90 por emitir o cartão. Apesar disso, se o usuário possuir uma chave PIX (telefone celular, e-mail, CPF/CNPJ) cadastrada na instituição, o recebimento é gratuito. O cartão disponibilizado pelo PicPay possui a bandeira Mastercard, sendo aceito mundialmente por milhares de estabelecimentos e conta também com a opção de cartão virtual, para que compras feitas online possam ser mais seguras ainda.

Saiba como solicitar o cartão de crédito PicPay

Para solicitar o cartão de crédito do PicPay é necessário abrir o aplicativo e na área “Sugestões para você” clicar em “Pedir cartão”. A opção de solicitar o cartão também é exibida na seção “Carteira”.

Em seguida, o App irá solicitar o envio de alguns dados pessoais como endereço de recebimento do cartão, renda do solicitante e outras informações cadastrais. Após preencher as informações, basta tocar no botão “Continuar”. Por fim, basta confirmar os dados pessoais e clicar em “Finalizar”. Desta forma, a instituição deve realizar uma análise de crédito e o cartão pode ou não ser concedido ao usuário.

De acordo com o PicPay, clientes a partir de 16 anos podem solicitar o cartão com função débito. Já o cartão de crédito é liberado apenas para maiores de 18 anos. A instituição ainda informa que é possível sacar com o cartão tanto na função débito quanto na função crédito (quando o valor está disponível na carteira digital ou limite do cliente). O saque dos recursos podem ser feitos em caixas eletrônicos do Banco24Horas e é cobrada uma taxa de R$ 6,90 para saques no débito e R$ 16,90 para saques no crédito.

Saques com o PicPay Card

Como já dito anteriormente, os clientes do PicPay podem sacar dinheiro em caixas eletrônicos do Banco24Horas. Apesar disso, é importante mencionar que não é possível sacar o valor de cashback.

Para garantir a segurança dos clientes, o PicPay define um limite de saques diários e mensal. Desse modo, é possível sacar no máximo R$ 1.000,00 por dia e R$ 5.000,00 por mês. Ademais, o valor mínimo de saque é de R$ 20,00.

Outras vantagens do App de pagamentos

O PicPay surgiu em Vitória no ano de 2012, sendo uma das primeiras carteiras digitais com QR Code do mundo. Atualmente, o aplicativo de pagamentos conta com mais de 60 milhões de usuários que movimentam mais de R$ 6.8 bilhões por mês. Além disso, o PicPay é aceito em mais de 5 milhões de estabelecimentos.

O cartão de crédito disponibilizado pelo PicPay não possui anuidade e faz parte do Mastercard® Surpreenda, programa de benefícios da bandeira Mastercard. Além disso, todas as compras feitas no crédito garantem 5% em cashback.