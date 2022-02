Saiba por onde anda Adriana Lessa, a Deusa de ‘O Clone’

No ar na reprise de “O Clone”, Adriana Lessa voltou a chamar atenção para o papel que fez em 2001. Um dos grandes destaques da trama, a personagem Deusa é quem dá à luz ao clone de Diogo, a peça chave da novela de Gloria Perez.

Vinte anos depois, a atriz rememora com carinho da personagem nas redes sociais e acompanha todas as mensagens de fãs nos comentários de suas publicações.

Nas novelas, ela fez sucesso com personagens em Senhora do Destino (2004) e O Sétimo Guardião (2018), esta última foi sua trama mais recente na TV Globo. Fora da emissora, ela chegou a apresentar o “TV Fama”, da RedeTV!, além de participar de produções no SBT e Record.

Atualmente, aos 51 anos, seu último trabalho foi a série “Rally, Paixões e Fúria nos Sertões do Brasil”, onde ela reencontrou o ator Igor Cotrim, seu atual namorado.

“Sempre achei ela linda, com uma luz, um brilho em volta. Reencontrar Adriana depois de anos, depois de ter fechado ciclos, é porque era para ser mesmo. A gente só ficou junto quando tudo foi fechado. Encontrei a mulher da minha vida. Agora, a gente vai envelhecer juntos”, disse ele em entrevista ao Extra em agosto de 2021.

Em um bate-papo recente para a revista “Maire Claire”, Adriana falou sobre o segredo da boa forma. “Eu acredito que é tudo uma questão de boa saúde física, mental e espiritual. Equilibrar os alicerces para que tudo ande bem. Claro que a gente tem de cuidar da estética porque é necessário e natural. Eu tenho trabalhado com um personal trainer e faço exercícios com uns eletrodos que estimulam a musculatura para potencializar o exercício. Também tenho uma alimentação regrada sempre”, revelou.