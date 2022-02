Saiba por onde anda Thais Müller, a Fátima de ‘O Cravo e a Rosa’

Quem acompanha a reprise de “O Cravo e a Rosa” certamente irá se lembrar de Fátima, personagem de Thais Müller que é a irmã mais nova de Catarina (Adriana Esteves), em um relacionamento escondido que seu pai leva na trama.

Carismática, desbocada e cheia de caras e bocas, a personagem conquistou o público e levou a atriz ao estrelato. Hoje, aos 29 anos, a moça rememora com carinho a personagem da novela que está em reprise na TV Globo.

“Foi uma loucura, mas fico feliz por estrear na televisão em um projeto de grande repercussão, tão grandioso. As pessoas me perguntam se me incomoda ainda me chamarem de ‘ferinha’ pelas ruas. Não tenho o que me incomodar. Foi a primeira personagem da minha vida, minha primeira conquista”, revelou em entrevista recente ao site “.”.

“Estar com essas pessoas naquela idade, na minha primeira novela, mudou minha carreira. A Tássia [Camargo] e o Luís [Melo] se tornaram meus pais mesmo. A Leandra Leal, também. Até hoje, ela é uma das minhas maiores inspirações. A sensibilidade com que ela lida com o próprio trabalho me lembra muito o que desejo”, completou.

Na carreira como atriz ela passou por “Kubanacan” e “A Diarista”, sua última participação na Globo foi em 2010 durante um episódio de “A Vida Alheia”, cinco anos depois ela foi para a Record onde apareceu no elenco de outras três novelas e uma minissérie.

Atualmente ela estuda design de moda na “PUC-RJ” (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) e planeja com isso ter uma espécie de segundo plano em paralelo com a carreira de atriz, que é cheia de altos e baixos.

“As pessoas têm a visão de que o artista tem muito dinheiro, tem gente para fazer tudo pra você. Na realidade, não tem nada disso. Tem horas que temos bilhões de trabalho, em outras, nenhum. É inconstante”, finaliza Thais.