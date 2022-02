Saiba quais são as músicas brasileiras mais gravadas de todos os tempos

“Garota de Ipanema”, parceria de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, é atualmente a música brasileira mais gravada de todos os tempos. Segundo o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), a canção assumiu a liderança do ranking, que era de “Aquarela do Brasil”, de autoria de Ary Barroso.

Ao final de 2021, a partir de um novo levantamento dessa lista, as informações atualizadas do banco de dados do Ecad mostraram a mudança nos dois primeiros lugares do ranking. “Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso, que estava em primeiro lugar em outubro do ano passado, passou para segundo, enquanto, “Garota de Ipanema” que estava em segundo, passou para primeiro lugar.