Saiba quais são os cinco tratamentos estéticos mais procurados por homens

Os tratamentos estéticos voltados para homens estão sendo cada vez mais procurados, e, o público-alvo vem sendo adepto do universo da beleza e bem-estar, para além da loção e espuma de barbear. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), houve um aumento de 5% para 30% no número de homens que se submeteram a cirurgias estéticas nos últimos cinco anos.

“A tendência do público masculino é buscar procedimentos rápidos, com poucas sessões e indolores”, afirma Aline Caniçais, fisioterapeuta especialista dermatofuncional.

A fotoepilação é um dos tratamentos mais realizados entre homens que desejam ter um corpo livre de pelos. “Nesse tipo de procedimento, é comum clínicas de estética utilizarem aparelhos que emitem uma luz responsável por destruir o bulbo e eliminar os fios desde a raiz, como a tecnologia Light Pulse, que garante conforto e resultados efetivos”, contou Aline. As regiões depiladas com mais frequência pelos homens são axilas, braços, abdômen e contorno de barba.

Tradicionalmente, os cuidados com a barba sempre fizeram parte da rotina dos homens. Por isso, homens têm apostado em novos tratamentos estéticos, que facilitam os cuidados com os pelos faciais, como a barboterapia, que realiza o corte da barba com espuma, toalhas quentes e gel de massagem. A tecnologia também é agregada no tratamento e potencializa ainda mais os efeitos. Para isso, é utilizado um vapor de ozônio (Beauty Steam), que promove eliminação de toxinas, hidratação e emoliência da pele, remove os radicais livres e auxilia na permeação de produtos utilizados no tratamento.