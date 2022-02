Saiba qual foi a reação de Ludmilla ao saber que Brunna iria para o BBB 22

Em conversa com Vyni, Eslovênia e Eliezer no Quarto Lollipop, Brunna revelou qual foi a reação de Ludmilla ao saber que a esposa iria participar do Big Brother Brasil 22. A cantora sempre soube que era um sonho da dançarina participar do reality.

“Ela estava no carro comigo quando recebi a ligação. Eu comecei a gritar: ‘Eu tô no Big Brother’, e choramos juntas. Ela ainda falou que quase a matei do coração”, relembrou a sister.

Vyni também deu o relato dele e contou que foi grosso com a produção por acreditar que se tratava de um golpe. “Apaguei até o e-mail que mandaram”, declarou.