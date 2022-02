Concordam que já está na hora do Big Fone tocar no BBB 22? Na noite desta quinta-feira (17), Boninho revelou que o aparelho tocará ao vivo na sexta-feira (18). Anteriormente, havia sido avisado que seria no sábado (19).

“Lembramos que sábado tem uma super festa Americanas. Sexta tem big fone ao vivo. Bota uma roupa bonita e espera”, informou o diretor.

Leia mais em iBahia.com