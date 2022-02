Saiba quem ajudou Tadeu Schmidt no discurso em Libras do ‘BBB 22’

Na última eliminação do “BBB 22” o discurso de Tadeu Schmidt chamou atenção do público. Cheio de dicas para os confinados, o apresentador ainda aprendeu Libras para usar no momento do anúncio da saída de Rodrigo.

“Professora, não fica triste. Calma, calma!”, dizia a mensagem de Tadeu especialmente para Jessilane, a professora que aprendeu a Língua Brasileira de Sinais para ensinar seus alunos.

Na noite da última quarta-feira (2), o próprio apresentador divulgou imagens de uma chamada de vídeo, onde apareceram as duas pessoas responsáveis pela aula de Libras. Bruna Vianna e Luis Felipe Ramos atenderam ao pedido “em cima da hora” de Tadeu Schmidt.

“Aqui vai um agradecimento aos que me ajudaram a fazer a penúltima frase do discurso de ontem em Libras. Um pedido em cima da hora, atendido com a maior boa vontade! Obrigado, queridos!!! A Língua Brasileira de Sinais é sensacional!”, escreveu na legenda da publicação.

Confira: