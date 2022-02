A prova do líder acontece só na quinta-feira (2, mas as especulações na casa do BBB 22 já estão altas. Em conversa com Jade, Bárbara revelou quem colocará no vip caso conquiste a liderança.

A gaúcha declarou que levará Jade, Brunna, Laís e Eliezer para o grupo privilegiado na comida. Sobre o quinto brother, ela está em dúvida se colocará Eslô ou Vyni.

Vale lembrar que a modelo está na xepa deste que entrou no reality.