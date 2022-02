Saiba tema da segunda festa do líder de Jade Picon no ‘BBB 22’

Líder pela segunda vez consecutiva, Jade Picon ganhará mais uma festa temática no “BBB 22”. Na tarde desta quarta-feira (16), foi revelado que o tema da nova comemoração será “astrologia”. A festa anterior teve o tema “mundo fashion”.

Farão parte da balada no reality show um balanço, kit tequila, pingentes de signos para os Brothers, além de bolinhos da sorte que levarão mensagens misteriosas. A opção “foto com filtro”, também foi selecionada na hora da organização com a assistente virtual.