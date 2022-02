Saiu! Confira o novo calendário de pagamentos do 13º salário do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já divulgou as datas de pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas em 2022. Como de costume, os pagamentos acontecerão em duas parcelas e terá dois calendários distintos, um destinado a quem recebe um salário mínimo e outro para quem recebe acima do piso nacional.

Quem tem direito?

O 13º salário é concedido aos segurados que recebem os seguintes benefícios:

Aposentados;

Pensionistas;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Auxílio-reclusão.

O benefício é disponibilizado ainda aos cidadãos que recebem os abonos temporários do INSS, tendo o valor proporcional aos meses em que passaram a ser atendidos pela autarquia. Entretanto, não recebem o salário extra os segurados do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Calendário de pagamento do 13º salário de 2022

A distribuição ocorre de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Primeira parcela para quem recebe um salário mínimo

Final 1 – 25/08;

Final 2 – 26/08;

Final 3 – 29/08;

Final 4 – 30/08;

Final 5 – 31/08;

Final 6 – 1/09;

Final 7 – 2/01;

Final 8 – 5/09;

Final 9 – 6/09;

Final 0 – 8/09.

Segunda parcela para quem recebe um salário mínimo

Final 1 – 24/11;

Final 2 – 25/11;

Final 3 – 28/11;

Final 4 – 29/11;

Final 5 – 30/11;

Final 6 – 1/12;

Final 7 – 2/12;

Final 8 – 5/12;

Final 9 – 6/12;

Final 0 – 7/12.

Primeira parcela para quem recebe mais de um salário mínimo

Final 1 e 6 – 1/09;

Final 2 e 7 – 2/09;

Final 3 e 8 – 5/09;

Final 4 e 9 – 6/09;

Final 5 e 0 – 8/09.

Segunda parcela para quem recebe mais de um salário mínimo

Final 1 e 6 – 1/12;

Final 2 e 7 – 2/12;

Final 3 e 8 – 5/12;

Final 4 e 9 – 6/12;

Final 5 e 0 – 7/12.

Cabe salientar que a primeira parcela do 13º salário do INSS libera 50% do valor do benefício mensal do segurado, já a segunda parcela pode ter desconto do Imposto de Renda e outros encargos, por exemplo.

14º salário do INSS

O pagamento do benefício está condicionado à aprovação do projeto na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e pelo presidente Jair Bolsonaro. Sendo concedido, o benefício emergencial será repassado nas seguintes datas:

14º salário de 2020 será pago em março de 2022;

14º salário de 2021 será pago em março de 2023.

A proposta foi criada ainda em 2020 pelo deputado Pompeo de Mattos e desde então tenta sair do papel. O benefício será limitado a dois salários mínimos, sendo repassado aos mesmos segurados que recebem o 13º salário.