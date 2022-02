Salvador aplica segunda dose contra Covid-19 em crianças e adolescentes no sábado (19)

Salvador inicia no sábado (19) a aplicação da segunda dose contra Covid-19 em crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, residentes na capital baiana e com nome disponível no site da SMS.

De acordo com a prefeitura, estão habilitados cerca de 8 mil jovens que receberam a primeira dose do imunizante CoronaVac no dia 22 de janeiro no município. Para ter acesso ao imunizante, as crianças e adolescentes devem estar acompanhados pelos pais ou responsável de maior idade no ato da vacinação, bem como apresentar o cartão de vacina.