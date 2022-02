Salvador atinge menor índice de infestação por Aedes aegypti dos últimos 16 anos

Em 2021, foram realizadas cerca de 3,5 milhões de inspeções sanitárias, eliminando ou tratando 1,3 milhões de criadouros do mosquito. Os agentes também promoveram 867 ciclos de aplicação de inseticidas para bloqueio da transmissão dos casos notificados. No total, o investimento foi de cerca de R$4 milhões em ações, equipamentos, contratos com chaveiros para adentrar em casas abandonadas que continham focos de mosquitos e muriçocas, que é outro problema grave no setor.

Algumas localidades dos bairros de Coutos e Vista Alegre registaram o maior percentual de infestação do mosquito da cidade com 7,6%, seguido das comunidades de Nazaré, Barroquinha, Saúde, São Joaquim e Macaúbas (4,2%), e Bairro da Paz, Luís Anselmo e Cosme de Farias com 4,1%. Já as comunidades do Matatu, Pitangueiras, Santo Agostinho e Vila Laura apresentaram o indicador mais baixo no município com 0%, ou seja, nenhum foco foi identificado na região durante o estudo.