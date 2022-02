Salvador não terá Lavagem de Itapuã em 2022, diz Prefeitura

Depois da Lavagem do Bonfim e de Iemanjá, mais uma festa popular deixará de acontecer este ano: a Lavagem de Itapuã. Marcada para ocorrer nesta quinta-feira (17), a festa foi cancelada devido a alta no número de casos de Covid-19 na cidade.

De acordo com nota da Prefeitura, para evitar aglomerações, medidas de proteção serão adotadas no bairro a partir desta quarta(16) e durante toda a quinta.

A fiscalização será realizada por órgãos municipais, com apoio da Polícia Militar. Todas as determinações foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (15).