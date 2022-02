Salvador Shopping oferece facilidades e descontos para compras on-line

Os clientes podem comprar o que desejam e receber os produtos com comodidade em casa. Na plataforma “Salvador Shopping Online” o público faz seus pedidos através do aplicativo disponível gratuitamente em sistemas Android e IOS ou, ainda, através do site: www.salvadorshoppingonline.com.br.

Os clientes podem retirar suas compras no espaço de Drive Thru, Lockers – Armários Inteligentes (ambos no estacionamento do piso G1) ou via Retirada Expressa, no ponto localizado no piso L1.