Salvador Tech: capital ganha plataforma voltada ao mercado de tecnologia

Salvador terá uma plataforma destinada ao mercado de tecnologia na cidade. A Salvador Tech, que conta com trilhas, cursos e vagas, foi apresentada nesta quarta-feira (9) pelo prefeito Bruno Reis, ao lado da vice-prefeita Ana Paula Matos e a titular da Semdec, Mila Paes, e gestores de grandes empresas como IFood, Cubos Academy e Ford.

O prefeito afirmou que para construir uma cidade do futuro, é preciso começar a escrevê-la no presente. “Uma de minhas metas é inserir Salvador neste mundo digital, modernizar e dar mais eficiência às políticas públicas. Isso leva a uma Prefeitura completamente digital, que facilita a vida do cidadão e traz novos e melhores resultados, conectados ao que acontece no Brasil e no Mundo. Ainda somos uma cidade muito injusta, e só iremos mudar essa realidade quando, através de nossas ações, pudermos garantir mais oportunidades de emprego e renda. Para tanto, estamos oferecendo incentivos fiscais e oportunidades para reter aqui os novos talentos”.

Bruno Reis anunciou ainda que a Prefeitura está preparando um Plano Municipal de Tecnologia e Inovação, no sentido de estruturar o ecossistema digital da capital baiana. “A intenção é ter a tecnologia como política de estado e não de um governo”, pontuou.

Com a área de tecnologia como foco principal, o Salvador Tech visa informar, capacitar e conectar jovens talentos aos temas e profissões do mercado, promovendo inclusão digital e social nas carreiras que mais crescem no mundo. Uma iniciativa do planejamento estratégico da Universidade Digital e das trilhas do programa Treinar para Empregar, também da Semdec.

As informações estarão disponibilizadas de forma interativa, gratuita e acessível no portal, por meio de mais de 12 parcerias com instituições privadas do setor. Os interessados precisam apenas se cadastrar na plataforma e poderão acessar de forma gratuita os conteúdos da página.