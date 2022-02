Salvador tem quatro praias impróprias para banho neste final de semana; confira lista

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Neste final de semana, quatro praias de Salvador estarão impróprias para banho. O balanço foi divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), nesta sexta-feira (11).

De acordo com o boletim de balneabilidade, as praias de Tubarão, Periperi, Penha e Bogari não apresentam as condições necessárias de banho.

Segundo a resolução do Conama, a praia é considerada imprópria quando a densidade de E.coli for superior a 800 UFC/100 ml, em duas ou mais amostras, de um conjunto de cinco semanas, coletadas no mesmo local ou caso o valor obtido na última amostragem seja superior a 2000UFC/100ml.

Além disso, no período em que o tempo estiver chuvoso, as praias podem ser contaminadas por arraste de detritos diversos, carregados das ruas através das galerias pluviais, podendo causar doenças.

O boletim completo de balneabilidade está disponível no site do Inema.

Confira a lista de praias impróprias:

Tubarão – SSA PR 200 Em frente ao conjunto habitacional abandonado, próximo à antiga fabrica de cimento.

Periperi – SSA PR 100 Na saída de acesso à praia, após travessia da via férrea.

Penha – SSA PE 100 Em frente à barraca do Valença.