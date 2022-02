Salvador terá estratégias para intensificar dose de reforço contra Covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) terá programação especial esta semana para intensificar a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19, após registrar frequente baixa procura pela dose complementar.

De acordo com a SMS, na segunda-feira (14), acontece o Corujão da 3ª dose, quando algumas unidades funcionarão até as 21h para aplicação da dose de reforço – a programação completa será divulgada ainda neste domingo (13). Já no próximo sábado (19), haverá um mutirão exclusivo voltado para aplicação da dose complementar.