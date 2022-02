Salvador terá linha de cuidado integral para pessoas com doença falciforme

Foto: Jefferson Peixoto/Secom

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) anunciou a implantação de uma linha de cuidado integral que garante o cuidado em todos os níveis de atenção para pessoas com doença falciforme em Salvador. A portaria que define a estratégia foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira (21).