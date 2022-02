Salvador terá mutirão para aplicação da dose de reforço contra Covid-19 na sexta-feira

“Mais uma vez apelo às 533 mil pessoas que ainda não tomaram a sua dose de reforço (3ª dose), que tomem a vacina! Amanhã vamos fazer mutirão da 3ª dose, breve informaremos os pontos, fiquem ligados! Vacina salvam vidas! Vacinar é um ato de amor com você e com quem você mais ama!”, escreveu Leo.

Além dos mais de 500 mil cidadãos com a dose de reforço atrasada, o número de cadastrados não vacinados com a 1ª dose, com idades entre 12 a 17 anos, chegou a 13.201 mil. Já os cadastrados não vacinados com a 1ª dose na faixa etária de 18 ou mais é de 14.190 mil, enquanto que os atrasados com a 2ª dose somam 189.474 mil.