Sandra Annenberg pode deixar Globo após ’empurrãozinho’ de Faustão, diz site

Sandra Annenberg pode estar de mudança para uma nova emissora. A apresentadora do “Globo Repórter” estaria na mira da Band após Faustão ter feito uma ponte entre a jornalista e a nova casa de seu programa. As informações são do “Na Telinha”.

Segundo o site, nos bastidores da emissora a contratação é vista como um “sonho” e o próprio Faustão resolveu entrar na história para aproximar a direção da Band de Sandra. O apresentador está com programa diário no canal desde o dia 17 de janeiro.