Santiago deixa Rebeca chocada ao revelar golpe de Túlio em ‘Um Lugar ao Sol’

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Santiago (José de Abreu) deixará Rebeca (Andrea Beltrão) chocada ao revelar que o ex-marido de sua filha aplicou golpes milionários contra a empresa da família. “Me roubando há anos”, dirá o dono do império. As informações são do colunista Daniel Castro.

“Então, meu bem. Depois da descoberta lamentável do caso do Túlio com a tal engenheira da DartaFor, assim que eu cheguei em Viena, resolvi tomar a frente da situação e encomendei uma auditoria. Desta vez com uma empresa escolhida por mim, de minha total confiança”, soltará Santiago.

“É aterrador. O Túlio, ao lado dessa moça, vinha me roubando há anos”, completará ao citar a amante do ex-marido de sua filha, a deixando chocada com toda a situação. “Como é que é? Eu não estou acreditando que…”, tentará argumentar a ex-modelo.

“Eu sei que é difícil ouvir uma coisa dessas, mas infelizmente eu vou ter que tomar determinadas providências e acertar as contas com o Túlio”, dirá ele.

As cenas devem ir ao ar na reta final da trama de Lícia Manzo, se a autora não mudar nada do que foi planejado inicialmente, já que a novela está completamente gravada e cheia de finais alternativos.