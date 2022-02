Santiago desmascara Túlio e se vinga em ‘Um lugar ao Sol’; veja detalhes

Foto: Reprodução/TV Globo

Santiago (José de Abreu) vai desmascarar Túlio (Daniel Dantas) em ‘Um Lugar ao Sol’. O dono da Redentor descobrirá os desvios financeiros feitos pelo ex-genro com Ruth (Pathy Dejesus) depois da contratação de uma auditoria.

Ele estará viajando em lua de mel na Áustria, quando os resultados são apresentados. E não ficará calado sobre o assunto, abrindo o jogo com a primogênita sobre o executivo.

“Então, meu bem. Depois da descoberta lamentável do caso do Túlio com a tal engenheira da DartaFor, assim que eu cheguei em Viena, resolvi tomar a frente da situação e encomendei uma auditoria. Desta vez com uma empresa escolhida por mim, de minha total confiança”, entregará o marido de Érica (Fernanda de Freitas).

Rebeca questionará sobre o resultado. “É aterrador. O Túlio, ao lado dessa moça, vinha me roubando há anos”, afirmará o pai de Bárbara (Alinne Moraes). “Como é que é? Eu não estou acreditando que…”, reagirá a modelo.

“Eu sei que é difícil ouvir uma coisa dessas, mas infelizmente eu vou ter que tomar determinadas providências e acertar as contas com o Túlio”, prometerá o dono da rede de supermercados que vai se vingar do empresário.