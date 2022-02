São Paulo passa a ser estado com mais usuários

O Governo Federal começou nesta semana a segunda remessa das liberações do Auxílio Brasil. De acordo com as informações oficiais, cerca de 18 milhões de pessoas estão dentro da folha de pagamento do programa neste mês. Pelo menos é isso o que mostram os dados do Ministério da Cidadania.

Ainda no início desta semana, o Governo Federal divulgou uma série de detalhes sobre essas liberações do programa neste mês. Eles informaram, por exemplo, o número de usuários que estão na folha de pagamento por cada unidade da federação. Neste sentido, há uma mudança em relação ao que se viu em janeiro.

É que agora em fevereiro, o estado que mais possui usuários do Auxílio Brasil é São Paulo. A unidade da federação com a maior população do país volta a ter também o maior número de beneficiários do projeto do Governo Federal. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 2,22 milhões de paulistas estão recebendo esse dinheiro.

No último mês de janeiro, o estado que tinha a liderança no número de usuários do Auxílio Brasil era a Bahia. De toda forma, em fevereiro o estado da região Nordeste possui cerca de 2,21 milhões de pessoas e segue sendo um dos mais atendidos pelo Governo Federal neste momento, conforme consta nos dados do Ministério.

Ao todo, cerca de 3,5 milhões de indivíduos entraram no Auxílio Brasil neste ano de 2022. Em entrevista recente, o Ministro da Cidadania, João Roma, disse que o Governo Federal estaria conseguindo manter a fila de espera zerada pelo menos neste início de ano. Novas entradas poderão acontecer ou não.

Novas entradas

Quem não conseguiu entrar no Auxílio Brasil neste mês de fevereiro ainda vai ter a possibilidade de entrar no programa nos meses seguintes. Mas não é preciso fazer nada para tentar entrar no projeto.

Isto é, não existe nenhum tipo de inscrição para o programa. Se você está no Cadúnico e cumpre as exigências de limite de renda, então não há muito mais o que se fazer. Basta esperar para que o Governo Federal selecione o seu nome.

Em nota divulgada nesta segunda-feira (14), o Ministério da Cidadania disse que o processo de seleção para o programa acontece de forma automática. Eles usam em todos os casos as informações do Cadúnico. Então certifique-se de que a sua situação esteja atualizada por lá.

Auxílio Brasil

O Governo Federal começou os pagamentos do seu Auxílio Brasil ainda no final do último mês de novembro. Naquela ocasião, o dinheiro só estava saindo para as pessoas que faziam parte do antigo Bolsa Família.

Com o passar do tempo isso mudou. Como dito, entre janeiro e fevereiro deste ano, mais de 3,5 milhões de pessoas conseguiram entrar no benefício em questão. Ainda não se sabe se esse nível de entradas vai seguir pelos próximos meses.

Os pagamentos de R$ 400 mínimos do Auxílio Brasil, aliás, estão garantidos até o final do ano para todos os usuários. Mas o fato é que quem entrar depois não vai ter a possibilidade de receber nenhum tipo de retroativo do programa.