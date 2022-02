Sapatilhas estão de volta à moda? Veja quais modelos podem ser tendência

É certo que muitas tendências dos anos 2000 estão de volta, mas não podemos dizer que as sapatilhas saíram de moda em algum período, já que o modelo em couro, é um dos clássicos no portfólio da Chanel desde o seu lançamento.

Com a habilidade de acompanhar looks elegantes, a sapatilha ganha novas versões com amarrações no tornozelo, cores e o tradicional bico fino. A estética da nova geração tem sido cada vez mais baseada em looks que ultrapassam as décadas, então os acessórios e calçados usados pelas fashionistas tem a asthetic dos anos 2000.

Separamos alguns modelos para você reinventar o clássico, seja usando ideias como da Miu Miu, com um estilo mais punk, ou a sapatilha e as meias transparentes. É só usar a criatividade e brilhar na hora da combinação.

Prepara o print e confere!