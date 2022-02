Saque do FGTS: Veja como antecipar

O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma modalidade que permite ao trabalhador retirar parte do saldo disponível em suas contas do fundo. A liberação ocorre anualmente no mês de aniversário do titular aderente.

Para facilitar ainda mais a vida dos trabalhadores, é possível antecipar o saque-aniversário para garantir uma renda extra quando estiver apertado. As condições dependem as instituições financeiras que disponibilizam o serviço.

Veja também: FGTS: Trabalhadores de cidades afetadas pelas chuvas podem sacar o benefício

Antecipação do saque-aniversário

A antecipação do saque-aniversário funciona como um empréstimo consignado, uma vez que o valor da dívida é descontado automaticamente do saldo do FGTS. Desta forma, ao finalizar o contrato, o solicitante não fica devendo.

A taxa de juros cobrada varia entre 0,99% e 1,99%, sendo uma das mais baixas do mercado. No entanto, é preciso analisar as condições antes de antecipar, isso porque, ainda deve-se considerar a taxa do IOF, uma vez que o serviço é uma operação comercial.

Valor do saque-aniversário

O valor do saque-aniversário varia conforme a faixa do saldo disponível na conta do trabalhador. Além disso, uma parcela extra pode ser adicionada. Veja a tabela:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Para a antecipação, o trabalhador deve conferir os valores que podem ser contratados, respeitando o limite mínimo e máximo do serviço.

Bancos que oferecem a antecipação

Atualmente, diversas instituições financeiras oferecem a antecipação do saque-aniversário. Todavia, cada uma delas possui suas próprias condições para a concessão do crédito. Confira algumas a seguir:

Instituição Financeira Taxa de juros cobrada Limite de antecipação Caixa Econômica 1,49% 3 parcelas anuais Banco do Brasil 0,99% 3 parcelas anuais BMG 1,99% 5 parcelas anuais Santander 1,69% 1 parcela anual Banco PAN 1,99% 5 parcelas anuais