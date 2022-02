Saque Emergencial do FGTS: Caixa libera até R$ 6 mil

A liberação é destinada aos trabalhadores que moram nas cidades afetadas pelas fortes chuvas na Bahia e em Minas Gerais. O valor de retirada pode ser de até R$ 6.220.

A Caixa Econômica Federal liberou um novo saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A liberação é destinada aos trabalhadores que moram nas cidades afetadas pelas fortes chuvas na Bahia e em Minas Gerais. O valor de retirada pode ser de até R$ 6.220.

Para ter acesso ao saque o trabalhador deve comprovar residir em cidade identificada pela Defesa Civil. Além disso, é necessário ter saldo positivo nas contas do FGTS e também não ter realizado nenhum saque do Fundo pelo mesmo motivo em um período inferior a 12 meses.

Calendário do Saque Emergencial do FGTS

Confira a seguir a lista com o nome das cidades e os prazos para solicitar o saque emergencial:

Cidades contempladas com saque FGTS Prazo para solicitar o saque Águas Formosas (MG) até 10 de março Almenara (MG) até 16 de março Canavieiras (BA) até 10 de março Coaraci (BA) até 28 de março Eunápolis (BA) até 10 de março Gandu (BA) até 28 de março Ibicaraí (BA) até 28 de março Ilhéus (BA) até 15 de março Itabela (BA) até 15 de março Itabuna (BA) até 28 de março Itajuípe (BA) até 12 de abril Itororó (BA) até 28 de março Jiquiriçá (BA) até 14 de março Machadalis (MG) até 10 de março Medeiros Neto (BA) até 10 de março Mundo Novo (BA) até 10 de março Prado (BA) até 10 de março Teixeira de Freitas (BA) até 10 de março

A instituição informou que a solicitação pode ser feita através do aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS).

Abono PIS/Pasep também será liberado

Os trabalhadores que moram nas cidades que declararam calamidade devido as chuvas com direito ao abono salarial PIS/Pasep, também poderão sacar o benefício antes do prazo. O pagamento deve ocorrer para todos no dia 8 de fevereiro, independente do mês de nascimento.

O abono salarial pagará R$ 21,8 bilhões para 23 milhões de trabalhadores em 2022. Cerca de 107 mil trabalhadores estão nas cidades afetadas pelas chuvas na Bahia e em Minas Gerais. Eles receberão cerca de R$ 101,9 milhões na data citada.