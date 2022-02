Sarau Poético: Academia de Letras da Bahia abre homenagens à Semana de Arte Moderna de 22

O novo projeto da Academia de Letras da Bahia, em homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna, acontecerá em duas noites, com convidados e participação do público. A primeira noite, que acontece neste sábado (5), às 19h, terá a coordenação da acadêmica Heloísa Prazeres. Já a segunda homenagem será no dia 12 de fevereiro e terá à frente o dramaturgo Gil Vicente Tavares. O evento será exibido no canal da ALB no YouTube.

Para o encontro, Heloísa Prazeres convidou as acadêmicas Edilene Matos e Lia Robatto e os acadêmicos Aleilton Fonseca e Ruy Espinheira Filho para palestras sobre poetas modernistas e um depoimento sobre espetáculos de dança. Do recital poético, participam Consuelo Mascarenhas, Rita Santana, José Inácio, Wesley Correia e Thiago Pondé.