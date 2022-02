Saúde em dia! Dicas de shots para manter a imunidade alta neste verão

Dar uma atenção a mais na saúde e cuidar para não ter uma baixa na imunidade é extremamente importante, especialmente no verão, quando o corpo fica mais exposto infecções. A nutricionista Tamara Ferreira junto com a Minhoto preparou umas dicas de shots para nutrir e beneficiar o organismo. “O shot é uma bebida de pequeno volume rica em vitaminas, fotoquímico e compostos bioativos que trazem diversos benefícios para o organismo”, explicou Tamara.

De acordo com a nutricionista, o shot é uma maneira rápida e prática de inserir nutrientes na nossa rotina. Junto com uma alimentação saudável e equilibrada, ele auxilia no fortalecimento do sistema imunológico. “Você pode tomar o shot em jejum, antes do almoço, no período da tarde ( entre 16h a 17h ) ou a noite”, indicou.