Scheila Carvalho ativou o modo “tia coruja” e caiu na dança com sua sobrinha na tarde do último domingo (20). Através de uma publicação no seu perfil do Instagram, a dançarina compartilhou o vídeo e encantou a web.

A coreografia é da faixa “Café da Manhã”, parceria de Luíza Sonza e Ludmilla que começou a viralizar nas redes sociais. “Tá no DNA, lindas”, comentou uma seguidora. “Ficou espetacular”, pontuou outra fã.

Confira o vídeo:

