Scheila Carvalho rememora época que dançava em boates: ‘Arrepiada’

Scheila Carvalho enfrentou um trânsito daqueles na tarde da última quinta-feira (3) e aproveitou para compartilhar com seus seguidores algumas lembranças. A eterna morena do Tchan entrou em uma sessão nostalgia ao ouvir músicas dos anos 1980 dentro do veículo.

Ao som de “À Francesa” de Marina Lima e “Que País é Este”, da Legião Urbana, ela divertiu os seguidores. “Gente, hoje eu tô muito nostálgica, botei uma playlist aqui dos anos 80. Tô me arrepiando toda”, disse Scheila que ainda arriscou na cantoria.

“Já ouvi cada música aqui, me arrepiando e lembrando da época que eu dançava nas boates […] Eu ouvia muito essas músicas porque meu irmão na época era DJ, então ele tocava todas essas músicas na boate […] Decorei todas”, disse.