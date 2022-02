Scooby aconselha Jade sobre Arthur: ‘deveriam conversar’

Arthur Aguiar voltou a ser assunto no quarto do líder durante a madrugada desta sexta-feira (11). Após Jade relembrar que colocou Arthur no paredão, Pedro Scooby aconselhou a influenciadora digital a conversar com o ator mais uma vez.

“Vou te dar um conselho de amigo: tenta conversar com Arthur. Ele tem um coração bom, mas, por questões pessoais dele, acaba se fechando”, declarou o surfista.

A influencer tratou logo de dar a opinião dela. “Mas ele não quer. Se tivesse ganhado a prova, iria me colocar no paredão”, rebateu.

“Eu não estou botando pilha para mexer sua cabeça. Você pode colocar ele no paredão de novo se quiser. Mas, acho que vocês deveriam dar uma segunda chance”, continuou o ex de Luana Piovani.

“Às vezes só não bate e tá tudo bem”, falou a irmã de Leo Picon.