Scooby revela que votará em Larissa no próximo paredão: ‘atacou todo mundo que julgou’

Scooby já tem o voto definido para o paredão deste domingo (27). Em conversa com Jade durante a festa, o surfista declarou que votará em Larissa. O brother acredita que a pernambucana não possui estratégias no jogo.

“Tipo assim, eu olhei pra um lado jogador e foi assim, sem estratégia e sem porra nenhuma. Ela no vidro falou que ia movimentar o jogo, e fez todo mundo se esconder numa rede de proteção. Não se expôs em nada. E atacou todo mundo que ela julgou. No primeiro jogo que ela participou, ela atacou a Natália”, analisou o ex de Piovani.

O brother ainda falou que tem receio de se surpreender com votos. “O problema é aquela pessoa que se surpreende. Está ligado? Isso que me magoa muito. Isso que eu fico puto com algumas pessoas. É de você não imaginar uma parada e falar bum!”, comentou.

Jade comparou a situação com a indicação que fez de Arthur. “Foi uma escolha que eu fiz no meio do jogo, sabia? Falei: ‘Eu posso ficar aqui flutuando ou posso me firmar’. E eu me firmei com meu quarto e com vocês dois, você e P.A, e acabou”, falou.

Assim que conquistou a prova de liderança ao lado de Paulo André, Scooby falou sobre novos alvos dentro da casa. Ele citou o nome de Larissa na ocasião.

