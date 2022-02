Sculptra em Glúteos: entenda como é tratamento que dá volume, melhora estrias e celulites

A atenção ao corpo durante o verão costuma ser redobrada, afinal, os dias de praia, piscina e muito sol despertam ainda mais a vontade de estar confortável consigo mesmo e com o físico. Por essas e outras, a busca por procedimentos estéticos aumenta, principalmente, para tratamentos voltados para o bumbum.

Segundo a dermatologista Rebeka Sobral, um dos procedimentos mais procurados da estação é a Sculptra em Glúteos, procedimento injetável no glúteo. Com inúmeras vantagens quando comparado com as cirurgias estéticas, a Sculptra não exige tempo de recuperação e é indolor.

O procedimento nada mais é do que injeções nas regiões que o paciente deseja tratar a depender do objetivo do paciente. Dentre os desejos mais comuns dos paciente estão o aumento do volume dos glúteos, o efeito lifting, a melhora da celulite e melhora do aspecto da pele.

Um dos pontos positivos apontados pela dermatologista é que a Sculptra é indolor, inclusive, sendo permitido ir para academia, sentar, trabalhar, praticar esportes e viver normalmente durante o pós. Os resultados aparecem com 90 dias, e, geralmente são feitas pelo menos 03 sessões com intervalo de 30 a 40 dias. Já a manutenção do procedimento deve ser feita uma vez por ano para avaliação.