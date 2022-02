Seal Telecom tem NOVOS empregos; veja cargos e regiões

A Seal Telecom, multinacional referência em comunicações unificadas, tem novos empregos no Brasil. A empresa está buscando diferentes perfis profissionais e oferecendo colocações que vão desde o ensino médio até graduação completa. Veja as oportunidades e como realizar sua candidatura, a seguir!

Seal Telecom anuncia vagas de emprego em diversas regiões

A Seal Telecom foi fundada no ano de 1999 e possui certificação ISO 9001, sendo reconhecida em Gestões de Qualidade, estando entre as melhores empresas brasileiras para trabalhar. Confira as oportunidades oferecidas pela empresa:

Técnico de Suporte Bilíngue;

Técnico de Suporte (som e iluminação);

Analista de Dados (Indicadores e Gráficos);

Editor Gfx Motion Designer;

Analista Contábil (Foco em PCO);

Coordenador de Serviços de Campo;

Programadores;

Assistente de Suporte;

Analista de Supply Chain (importação);

Projetista Cadista (Sistema de Segurança Eletrônica).

Todas as colocações exigem vivência na área, além de requisitos obrigatórios que alteram conforme a função pretendida.

A empresa oferece aos novos contratados diversos benefícios, estão inclusos no pacote programa de treinamentos, plano médico, home office, auxílio fretado, restaurante interno, assistência odontológica, previdência privada, cesta básica e seguro de vida.

Como se candidatar

A inscrição para as vagas disponíveis na empresa Seal Telecom deverão ser realizadas de forma online, através do site de inscrição. Todo o processo de recrutamento será realizado de forma virtual, inclusive as entrevistas com a companhia.

O preenchimento correto dos dados é fundamental, pois é através destes que a empresa entrará em contato com os futuros colaboradores.

