Seara abre NOVAS vagas de emprego; veja localidades e cargos

A Seara, maior indústria alimentícia do Brasil, abre novas vagas de emprego. As posições estão distribuídas em vários estados do país, além de estarem disponíveis para serem ocupadas por diferentes perfis profissionais. Confira as oportunidades disponíveis e como se cadastrar, a seguir!

Seara anuncia novas vagas distribuídas em vários estados brasileiros

A Seara, fundada no ano de 1956, é atualmente, uma referência na indústria alimentícia no Brasil, além de ser a primeira empresa a exportar cortes de frango para diversos países. Veja as vagas disponíveis para se cadastrar na empresa Seara:

Assistente de Recursos Humanos;

Ajudante de Armazém (Carga e Descarga);

Analista de Marketing (Pleno);

Nutricionista;

Supervisor de Produção;

Vendedor Externo (Júnior);

Operador de Caldeira;

Supervisor de Vendas;

Vendedor Externo (Trainee);

Analista Administrativo;

Analista de Contabilidade (Júnior);

Supervisor de Manutenção;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Especialista em Sustentabilidade;

Analista de Logística (Júnior);

Agente de Prevenção de Perdas;

Supervisor de Merchandising;

Técnico Eletricista;

Conferente;

Controlador;

Cozinheiro;

Manutenção Industrial;

Gerente Administrativo.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo de recrutamento da empresa Seara, devem acessar o site de participação, realizando seu cadastro no cargo que pretende atuar futuramente.

Profissionais de qualquer faixa etária, a partir dos 18 anos completos podem participar da seleção, com oportunidades que exigem desde o ensino médio, até graduação em áreas relacionadas. Além disso, a empresa visa promover a inclusão e a diversidade, oferecendo cargos exclusivos para PCD.

