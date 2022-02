Secretária de Saúde diz que há ‘expectativa de diminuição’ dos casos de Ômicron na Bahia

A secretária de Saúde da Bahia, Adélia Pinheiro, afirmou que os casos de Covid-19 causados pela variante Ômicron podem estar em queda no estado, caso a tendência apresentada em outras partes do mundo, como Europa, se repita aqui.

“É importante manter a situação atual, que é de alerta. A pandemia de Covid não nos oferece até hoje uma regularidades que nos permita fazer grandes previsões para o futuro. Esperamos sim que comece a cair, se reproduzir o que aconteceu em outros lugares”, disse a secretária nesta segunda-feira (14). Ela esteve em um evento com o governador Rui Costa no Parque de Exposições.

A titular da pasta, no entanto, reforçou que a situação ainda é de alerta. “Hoje temos mais de 28 mil casos ativos, um número de óbitos que impõe alerta, acompanhamento sistemático da ocupação de leitos. Hoje o recado é: use máscara, higienize as mãos, mantenha distanciamento. E busque sua vacina, que seu vizinho tome vacina, seu amigo tome vacina”, destacou.