Secretaria Municipal de Educação realiza matrículas para EJA nos povoados de Penedo

O serviço público mais próximo da população de Penedo é uma realidade implantada no governo do Prefeito Ronaldo Lopes. Em todos os setores, a gestão Crescendo com Seu Povo está presente junto dos que mais necessitam.

O trabalho descentralizado tem atenção especial na zona rural, onde a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) amplia a oferta do ensino para pessoas a que não completaram seus estudos, oportunidade aberta por meio da Educação para Jovens e Adultos (EJA).

As equipes técnica e multidisciplinar da SEMED Penedo estão desenvolvendo um cronograma de visitas e implantação da EJA nos povoados que ainda não possuem esse serviço.

Sob o olhar atento dos moradores do assentamento novo Horizonte, servidores da Secretaria de Educação de Penedo apresentaram a pedagogia que será implantada durante as aulas e realizaram matrículas durante a visita ao local.

“Já estávamos descentralizando a EJA na zona urbana e com essa iniciativa estamos atendendo mais pessoas que não tiveram, por vários motivos, a oportunidade de completar seus estudos. E ressaltamos que ainda temos vagas para essa modalidade em todas as escolas da rede municipal’, informa a Secretária de Educação Cíntya Alves

Com a formação de novas turmas da EJA na zona rural, a SEMED disponibilizará toda estrutura para que as aulas aconteçam na própria localidade, ofertando conforto e qualidade para os jovens e adultos estudarem.

