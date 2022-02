Segunda temporada do programa ‘Atitude’ estreia domingo (6)

A segunda temporada do programa “Atitude”, comandado por Pedro Martins, começa neste domingo (6), às 20h, na rádio Bahia FM (88.7). Sempre aos domingos no mesmo horário, o público passa a acompanhar muita música, informação e resenha.

No formato de talk show, o Atitude traz uma programação musical diferenciada, conteúdos e serviços que valorizem pautas positivas dos jovens da periferia, tendo como foco das discussões o empreendedorismo, humor, a afro-inovação, moda e gastronomia.

O soteropolitano Pedro Martins, a voz do Atitude nesta temporada, é do Nordeste de Amaralina e é formado em Comunicação Social – Rádio e TV. Ele atua ativamente na comunidade em que reside, dando apoio a projetos sociais que mudam a realidade de quem é de periferia e precisa de suporte. Atualmente, ele também é Diretor de Produção e Repórter no Site Nordesteusou.