Segunda vítima de acidente que matou cantor sertanejo era amigo do artista

A segunda vítima do acidente que matou o cantor sertanejo Samuel Santos, em Laje, no Vale do Jiquiriçá, na Bahia, era o amigo dele, Hauã Ramires. Foi Hauã que registrou a última apresentação do vocalista da banda Xote dos Garotos nas redes sociais. A batida entre o carro em que as duas vítimas estavam e uma carreta aconteceu neste domingo (13), na BR-101.

De acordo com o g1 Bahia, Samuel tinha 25 anos e dividia a carreira entre a música e um emprego na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Laje. Ele era técnico em agropecuária e também era ligado a causas sociais. Ao lado de um grupo de amigos, Samuel criou a Central do Bem, que realiza ações e projetos solidários na cidade. Durante as chuvas que atingiram a Bahia em dezembro, e causaram estragos na região do Vale do Jiquiriçá, onde fica Laje, Samuel participou ativamente de ações solidárias como voluntário para ajudar vítimas das chuvas. Samuel Santos morreu em acidente com amigo neste domingo – Foto: Redes sociais Ele chegou a cantar, com a banda Xote dos Garotos, em uma praça da cidade em um show solidário para arrecadar donativos, de acordo com informações do g1 Bahia.

Ativo nas redes sociais, Samuel chegou a postar, poucas horas antes de morrer, um meme onde brincava com a derrota do Palmeiras para o Chelsea, na decisão do Mundial de Clubes. O sepultamento das vítimas estava previsto para acontecer na cidade de Laje, por volta das 16h30 deste domingo.