Segundas do chorinho recebe ‘A Pequena Notável’ na segunda-feira (28) de carnaval

O projeto “Segundas do Chorinho -ano 10” receberá na segunda-feira (28) de carnaval, às 20h na Varanda do SESI Rio Vermelho, a instrumentista Patty Kiss no show “A Pequena Notável”. Com couvert no valor de R$ 25,00, as reservas devem ser feitas através do telefone (71) 9 9160-9140.

Seguindo os protocolos de segurança o uso de máscara e a apresentação do comprovante de vacinação são obrigatórios.

Em clima de carnaval, o repertório terá os tradicionais choros e frevos da festa popular. A noite ainda terá a participação do músico Fred Neto com sua guitarra baiana e a Roda de Choro já tradicional nas Segundas do Chorinho.

Segundas do Chorinho – Patty Kiss em “A Pequena Notável”

Quando? Dia 28 de fevereiro a partir das 20h

Quanto? R$25,00.

Onde? Varanda do SESI Rio Vermelho

Veja mais sobre Carnaval em iBahia.com